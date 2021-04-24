انتظام جمع محصول القمح بالمنوفية وتوريد ما يقرب من 16 ألف طن إلى الصوامع

المنوفية - محمود شاكر

صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتوريد ما يقرب من 15 ألف و 596 طنا من محصول القمح لموسم 2021 حتى الآن، مشيرا إلى انتظام عملية توريد محصول القمح ولا توجد معوقات فى عملية التوريد.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون على قدم وساق لتحقيق بداية قوية هذا العام وضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التى اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة ، حيث زاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة ، وبلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و 725 جنيه للأردب الواحد وفقاً لدرجة النقاوة ، مشيراً إلى أن 20 إبريل الماضى هو أولى أيام بدء موسم توريد القمح طبقاً للقرار الوزارى وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر .

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة ، مشددا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين فى الشون والصوامع .

كما أكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.