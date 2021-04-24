اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انتظام جمع محصول القمح بالمنوفية وتوريد ما يقرب من 16 ألف طن إلى الصوامع

السبت، 24 أبريل 2021 12:09 م
انتظام جمع محصول القمح بالمنوفية وتوريد ما يقرب من 16 ألف طن إلى الصوامع محافظ المنوفية يتفقد توريد محصول القمح
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتوريد ما يقرب من 15 ألف و 596 طنا من محصول القمح لموسم 2021 حتى الآن، مشيرا إلى انتظام عملية توريد محصول القمح ولا توجد معوقات فى عملية التوريد.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون على قدم وساق لتحقيق بداية قوية هذا العام وضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التى اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة ، حيث زاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة ، وبلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و 725 جنيه للأردب الواحد وفقاً لدرجة النقاوة ، مشيراً إلى أن 20 إبريل الماضى هو أولى أيام بدء موسم توريد القمح طبقاً للقرار الوزارى وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر .

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة ، مشددا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين فى الشون والصوامع .

كما أكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.


محافظ المنوفية

توريد القمح

صوامع المنوفية

مزارعين المنوفية

المنوفية

حصاد القمح

توريد القمح للصوامع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة