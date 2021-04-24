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اليوم.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

السبت، 24 أبريل 2021 12:00 ص
اليوم.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات قطع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربيى ، اليوم السبت ، عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
 
وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار عن منطقة ذهبية وأربيلا ومستشفى طب الأعماق، وأبو نواس، وذلك اليوم السبت من 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
 
يذكر أن عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات.

 


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