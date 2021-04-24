المشدد 5 سنوات لسائق تاكسى وحارس بمصنع لحيازتهما كمية من الحشيش بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة سائق تاكسى وحارس بمصنع، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد ، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 342 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 4 يناير، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمعرفة الرائد أحمد فخرى العزازى، نفاذا لإذن النيابة العامة من ضبط " إبراهيم س ي" 21 سنة حارس مصنع، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، و" السيد ص ع" 43 سنة سائق تاكسى، مقيم العاشر من رمضان، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار والتربح، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وقدمتهما النيابة العامة من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.