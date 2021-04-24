القوى العاملة تحصل 1.8 مليون جنيه مستحقات مصرى بقطر

كتبت ــ آية دعبس

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، نجح في تسوية مشكلة عامل مصري ، وبلغت إجمالي مستحقاته 423 ألفا و190 ريال قطرى، أى ما يوازى مليون و824 ألفا و795 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي، فى بيان، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصري "ماجد .ع. ز" والذي كان يعمل في إحدي الشركات بالدوحة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلي أن المكتب قام بتوجيه المواطن بالخطوات الواجب اتباعها للحصول علي مستحقاته، وتم المتابعة معه حتى حصوله على حكم قضائي بمستحقاته المالية من قبل جهة عمله.

وتم تنفيذ الحكم القضائي لصالح المواطن المصري "ماجد .ع. ز" وتحويل مستحقاته إلى حسابه البنكى بإجمالي 423 ألفا و190 ريال قطرى، أى ما يوازى مليون و824 ألفا و795 جنيها مصريا، كما تم مساعدته فى استخراج وثيقة سفر لاستخدامها فى إنهاء إجراءاته.