اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات المسلحة اليمنية: كسر تسللات وهجمات مليشيا الحوثي في 6 جبهات بمأرب

السبت، 24 أبريل 2021 05:00 م
القوات المسلحة اليمنية: كسر تسللات وهجمات مليشيا الحوثي في 6 جبهات بمأرب جيش اليمن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أفاد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي بأن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف العربي تمكنوا من كسر تسللات وهجمات المليشيا الحوثية في جبهات صرواح والكسارة، وهيلانن والمشجح ، والمخدرة والجدعان بمحافظة مأرب.
 
وأضاف الناطق الرسمي - حسبما ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، اليوم، السبت، أنه تم تكبيد المليشيا مئات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها، بالإضافة الى تدمير عدد من الأليات والأطقم والعربات المدرعة واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، مشيرا إلى نجاح الدفاع الجوي في إسقاط طائرتين مسيرتين متفجرتين، وكذلك إسقاط طائرة استطلاعية للمليشيات الحوثية.
 
وعن المعارك في جبهات تعز جنوبي غرب البلاد، قال مجلي "إن قوات الجيش الوطني شنت عمليات هجومية محكمة في جبهات مقبنة والأحكوم، تمكن فيها الجيش من قطع طرق الإمداد على مليشيا الحوثي والسيطرة على مواقع حاكمة".
 
وأضاف أن الطيران المقاتل للتحالف العربي شارك بفاعلية في تدمير تعزيزات المليشيا في مختلف الجبهات، مؤكدا أن هذه المعارك أثبتت أن مارب عصية وبعيدة المنال، وأن أبطال الجيش الوطني سيواصلون العمليات القتالية والهجومية والدفاعية ضد مليشيا الحوثي المتمردة في مختلف جبهات القتال.
 
 

اليمن

القوات المسلحة

مليشيا الحوثي

القوات المسلحة اليمنية

المقاومة الشعبية

التحالف العربي

محافظة مأرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس البرلمان العربى: جهود السعودية فى اليمن تؤكد دورها لإرساء الأمن والاستقرار

السبت، 17 أبريل 2021 02:51 م

المجتمع الدولى يجدد تحذيره.. خزان صافر قنبلة عائمة أمام سواحل اليمن.. الحكومة: أخطر كارثة بيئية.. وزير الإعلام اليمنى: انفجاره المتوقع سيؤثر على حياة 1.6 مليون شخص.. ويؤكد: سيلحق أضرارا كبيرة بالموارد البحرية

الجمعة، 16 أبريل 2021 07:30 م

جريمة مروعة تهز اليمن.. أب يذبح رضيعه ويمثل بجثته

الجمعة، 16 أبريل 2021 03:53 م

الأمم المتحدة: تصاعد مقلق لفيروس كورونا فى اليمن

الجمعة، 09 أبريل 2021 09:40 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة