القوات المسلحة اليمنية: كسر تسللات وهجمات مليشيا الحوثي في 6 جبهات بمأرب

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أفاد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي بأن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف العربي تمكنوا من كسر تسللات وهجمات المليشيا الحوثية في جبهات صرواح والكسارة، وهيلانن والمشجح ، والمخدرة والجدعان بمحافظة مأرب.

وأضاف الناطق الرسمي - حسبما ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، اليوم، السبت، أنه تم تكبيد المليشيا مئات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها، بالإضافة الى تدمير عدد من الأليات والأطقم والعربات المدرعة واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، مشيرا إلى نجاح الدفاع الجوي في إسقاط طائرتين مسيرتين متفجرتين، وكذلك إسقاط طائرة استطلاعية للمليشيات الحوثية.

وعن المعارك في جبهات تعز جنوبي غرب البلاد، قال مجلي "إن قوات الجيش الوطني شنت عمليات هجومية محكمة في جبهات مقبنة والأحكوم، تمكن فيها الجيش من قطع طرق الإمداد على مليشيا الحوثي والسيطرة على مواقع حاكمة".

وأضاف أن الطيران المقاتل للتحالف العربي شارك بفاعلية في تدمير تعزيزات المليشيا في مختلف الجبهات، مؤكدا أن هذه المعارك أثبتت أن مارب عصية وبعيدة المنال، وأن أبطال الجيش الوطني سيواصلون العمليات القتالية والهجومية والدفاعية ضد مليشيا الحوثي المتمردة في مختلف جبهات القتال.