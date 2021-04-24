القضاء الإداري تؤيد قرار نقل تماثيل الكباش من الكرنك لتزيين ميدان التحرير

كتب أحمد عبد الهادى

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم برفض الدعوى المطالبة بوقف عملية نقل لعدد 4 من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

واستندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.