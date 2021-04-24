العدل الأمريكية تتوقع اتهام 500 شخص باقتحام الكونجرس وتؤكد: التحقيقات مستمرة

كتبت: نهال أبو السعود

أخطرت وزارة العدل الأمريكية القضاة الفيدراليين في واشنطن بأنها تتوقع توجيه اتهامات إلى أكثر من 500 شخص، بالمشاركة في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير بمبنى الكابيتول أثناء اقتحام مبنى الكونجرس.

وفقا لشبكة ان بي سي، قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في وثائق المحكمة، إنه تم توجيه تهم إلى أكثر من 400 شخص فيما يتعلق بهجوم الكابيتول، وأكدت أن التحقيقات مستمرة ومن المتوقع توجيه اتهامات لما لا يقل عن 100 شخص إضافي.

وكشف مسئول أمس الجمعة أن العدد الحالي للمتهمين هو 440 شخصًا، ووصف محامو وزارة العدل التحقيق بأنه من أكبر التحقيقات في التاريخ الأمريكي من حيث عدد التهم المرفوعة وحجم الأدلة التي تشمل أكثر من 15 ألف ساعة من الفيديو من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة.

تظهر وثائق المحكمة أن المتهمين يأتون من كل ولاية تقريبًا ، وتتصدر فلوريدا وبنسلفانيا وتكساس القائمة من حيث عدد السكان الموقوفين، وما يقرب من 90 في المائة من إجمالي المتهمين من الرجال ، وكان متوسط ​​أعمارهم 40 ، وفقًا للأرقام التي جمعها برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن في العاصمة.

غالبية المتهمين وجهت لهم تهم بجرائم منخفضة المستوى ، مثل دخول مبنى فيدرالي دون إذن ومحاولة تعطيل العد الرسمي لأصوات الهيئة الانتخابية للرئيس، ويواجه بضع عشرات اتهامات أكثر خطورة بالاعتداء على ضباط الشرطة أو إتلاف ممتلكات حكومية.

كما قدم المدعون اتهامات بالتآمر لأعضاء جماعة "براود بويز وأوث كيبرز" مشيرين إلى أن هؤلاء كان لهم أدوار أكثر مركزية في التخطيط وقيادة حصار الكابيتول أو تشجيع الآخرين على الانضمام إليه.