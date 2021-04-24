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اعتقلت الشرطة الأرجنتينية، اليوم /السبت/، شخصين في مقاطعة (توكومان) بتهمة التخطيط لارتكاب هجوم ضد الجالية اليهودية على أراضيها، وأوضحت صحيفة (لا جاسيتا) المحلية أن الشرطة الأرجنتينية عثرت بحوزة المشتبه بهما على أسلحة نارية وكتب للأدب النازى.