وقالت النيابة الأرجنتينية - في بيان لها بعد التحقيق نقلته وكالة أنباء جنوب الأطلنطى اليوم - أن المشتبه بهما استخدما برامج التراسل عبر الإنترنت ومنها الواتساب والتليجرام للتخطيط لأعمال عدوانية وترهيب أفراد ومؤسسات الجالية اليهودية في مقاطعة "توكومان".