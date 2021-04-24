اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمنزل بمدينة بني سويف

السبت، 24 أبريل 2021 08:35 م
السيطرة على حريق بمنزل بمدينة بني سويف مطافى - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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سيطر رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية ببني سويف،، على حريق شب بشقتين سكنيتين داخل منزل  بمنطقة أرض المحلج بمدينة بنى سويف دون وجود إصابات بشرية .
 
وتلقت الأجهزة الأمنية ببنى سويف  إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بشقتين سكنيتين بعقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة أرض المحلج بمدينة بنى سويف.
 
 
وعلى الفور انتقلت 3 سيارات اطفاء مدعمة بقوات الحماية المدنية ببني سويف، إلى مكان الحريق، وتمكن رجال الإطفاء، ، من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل إمتدادها لباقي طوابق العقار والعقارات والمحال التجارية المتأخمة.
 
 

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