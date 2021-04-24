السيطرة على حريق بمنزل بمدينة بني سويف

بنى سويف هانى فتحى

سيطر رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية ببني سويف،، على حريق شب بشقتين سكنيتين داخل منزل بمنطقة أرض المحلج بمدينة بنى سويف دون وجود إصابات بشرية .

وتلقت الأجهزة الأمنية ببنى سويف إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بشقتين سكنيتين بعقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة أرض المحلج بمدينة بنى سويف.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات اطفاء مدعمة بقوات الحماية المدنية ببني سويف، إلى مكان الحريق، وتمكن رجال الإطفاء، ، من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل إمتدادها لباقي طوابق العقار والعقارات والمحال التجارية المتأخمة.