اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية..الشؤون الإسلامية تغلق 19 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً

السبت، 24 أبريل 2021 10:01 م
السعودية..الشؤون الإسلامية تغلق 19 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً مسجد
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم، 19 مسجدا مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 76 يوماً 801 مسجد ، فُتِحَ 764 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة خمسة بمنطقة الرياض وخمسة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدان بمنطقة عسير ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة، مشيرة إلى أنها أعادت فتح 39 مسجداً ،منها عشرة بمنطقة الرياض، وستة مساجد بالمنطقة الشرقية، وستة مساجد بمنطقة عسير،وخمسة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وخمسة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ونصحت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومنها لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، بالإضافة إلى تحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات المعتمدة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا واجب شرعي ومسؤولية وطنية.

 


الشؤون الإسلامية

مساجد

فيروس كورونا

المملكة

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كاركياتير صحيفة سعودية : مليون ريال أو حبس 5 سنوات جزاء نشر شائعات عن كورونا

السبت، 24 أبريل 2021 08:00 م

أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 24-4-2021

السبت، 24 أبريل 2021 04:06 م

أ ش أ: جعجع يحمل قوى لبنانية تتاجر بالممنوعات فى خسارة المزارعين للسوق السعودى

السبت، 24 أبريل 2021 03:34 م

كاريكايتر صحيفة سعودية .. صواريخ المليشيات المتطرفة تنهك العراق

السبت، 24 أبريل 2021 12:00 م

الدورى السعودى رغبة محمد عواد للرحيل عن الزمالك

السبت، 24 أبريل 2021 11:33 ص

وزير الشئون الإسلامية بالسعودية: الالتزام بإجراءات كورونا الاحترازية واجب شرعى

السبت، 24 أبريل 2021 11:21 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة