السعودية..الشؤون الإسلامية تغلق 19 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً

(وكالات)

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم، 19 مسجدا مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 76 يوماً 801 مسجد ، فُتِحَ 764 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة خمسة بمنطقة الرياض وخمسة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدان بمنطقة عسير ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة، مشيرة إلى أنها أعادت فتح 39 مسجداً ،منها عشرة بمنطقة الرياض، وستة مساجد بالمنطقة الشرقية، وستة مساجد بمنطقة عسير،وخمسة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وخمسة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ونصحت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومنها لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، بالإضافة إلى تحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات المعتمدة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا واجب شرعي ومسؤولية وطنية.