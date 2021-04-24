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الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الإيجابية

السبت، 24 أبريل 2021 02:26 م
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الإيجابية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الايجابية والتى تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، وكذلك من اجل عودة معدلات النمو الاقتصادى إلى النسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين فى وزارة المالية والبنك المركزي.

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الإيجابية

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار المصرفى، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدي.


الاقتصاد المصري

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البنك المركزي

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السيسي

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