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الرئيس السيسى يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته لمصر.. صور

السبت، 24 أبريل 2021 11:10 م
الرئيس السيسى يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته لمصر.. صور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومحمد بن زايد آل نهيان
كتب محمد الجالى

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع ضيف مصر الكريم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ختام زيارته لمصر، اليوم السبت.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن سعادته باستقبال  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي. 
 
وكتب الرئيس علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"سعدت اليوم باستقبال أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ولقد بحثنا معًا العديد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة التي نمضي فيها يدًا بيد في إطار من الأخوة والصداقة والثقة التي تجمع بين مصر والإمارات".
 
الرئيس السيسى يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته (1)
 

الرئيس السيسى يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته (2) 
الرئيس السيسى يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته (3)
 

الرئيس السيسى يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته (4)
 

الرئيس السيسى يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته (5)
 

الرئيس السيسى يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته (6)
 

 


السيسي

محود بن زايد

مصر والامارات

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