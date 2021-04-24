اليوم السابع
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الرئيس السيسى و"بن زايد" يبحثان الملفات المطروحة إقليمياً وفي مقدمتها سد النهضة

السبت، 24 أبريل 2021 08:32 م
الرئيس السيسى و"بن زايد" يبحثان الملفات المطروحة إقليمياً وفي مقدمتها سد النهضة السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وتناولت المباحثات عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وكذلك سد النهضة، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، واستعادة مؤسساتها الوطنية وصون مقدراتها، لاسيما من خلال العمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (1)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (2)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (3)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (4)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (5)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (6)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (7)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (8)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (1)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (2)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (3)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (4)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (5)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (6)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (7)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (8)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (9)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (10)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (11)

 


السيسي

بن زايد

الامارات

سد النهضة

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