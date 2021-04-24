الداخلية تلقي القبض على 32 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات في طوخ بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ القليوبية إبراهيم سالم

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (5) قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 9 متهمين، وضبط (16) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من مواد مخدرة متنوعة)، بحوزة 23 متهما "لعدد 15 منهم معلومات جنائية"، وضبط (5) قطع سلاح أبيض.

ونجحت الجهود في ضبط مراقب هارب، ومتهم مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، وتنفيذ (7160) حكم قضائى متنوع، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.