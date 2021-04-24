الداخلية تضبط 34 طن أغذية فاسدة في بولاق الدكرور وأكتوبر

كتب محمود عبد الراضي

قامت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بتوجيه حملة تموينية مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها عن ضبط العديد من القضايا، أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخلل "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيامه باستخدام مستلزمات رديئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وملح السياحات، بغرض الإسراع فى عملية التصنيع، ما يسبب أضراراً جسيمة بصحة المواطنين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (33 طنا و250 كيلوجرام "مخلل - ملح سياحات" "مجهولة المصدر" – ماكينة تعبئة).

كما نجحت الجهود في ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر)، لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وعثر بداخل المخزن على (طن و600 كيلوجرام "شيكولاتة – جبنة – سمن – عسل") فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.