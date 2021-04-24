اليوم السابع
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الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

السبت، 24 أبريل 2021 10:40 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت وزارة الداخلية في تحرير 11441 مخالفة لأشخاص، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة 11385 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 56 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 798 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 227 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات(1468) شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 


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كمامات

الداخلية

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