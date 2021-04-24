الحكومة تنفى تخفيض سن المعاش للعاملين بالدولة إلى 50 عاماً

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اعتزامها تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 50 عاماً.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 50 عامًا، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 50 عامًا، وأنه لم يصدر أى قرارات بهذا الشأن، مُوضحًا أن السن القانونى للخروج على المعاش هو 60 عامًا، مُشددًا على أنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة الحق فى الخروج على المعاش المبكر - بشكل اختيارى دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانونًا، إضافة إلى المزايا التى يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.