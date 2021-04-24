الحرس الثورى الإيرانى يعلن القضاء على خلية ارهابية جنوب شرق البلاد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن الحرس الثوري الإيرانى القضاء على خلية إرهابية مكونة من 3 أشخاص في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وبحسب وكالة فارس قال الحرس الثوري إن هؤلاء الأشخاص كانوا يعتزمون تنفيذ "عمليات إرهابية" في المنطقة.

وقالت العلاقات العامة لمقر قدس التابع للقوة البرية للحرس الثورى: تم القضاء فجرا على خلية إرهابية بعد أن أوقعها المقاتلون في كمين إثر إجراءات استخبارية قاموا بها بعد الاطلاع على دخولها المنطقة قبل فترة.

ووفقا للتقرير فقد تم خلال هذه العملية القضاء على 3 عناصر من "الخلية الإرهابية" وتم كذلك ضبط كميات من الأسلحة بحسب السلطات الإيرانية.