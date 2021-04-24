الجيش الأمريكى يعلن عن مناورات عسكرية كبيرة قرب الحدود مع روسيا

وكالات

أعلن الجيش الأمريكي أنه سيجري تدريبات عسكرية بولاية ألاسكا شمال البلاد الشهر المقبل، تشمل مجموعة حاملة طائرات هجومية ونحو 15 ألف عسكري إضافة إلى 240 طائرة تابعة لمختلف صنوف الجيش.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن بيان لقيادة سلاح الجو الامريكى في المحيط الهادئ ، أن تدريبات Northern Edge 2021 المقررة في الفترة من 3 إلى 14 مايو في منطقة تشمل خليج ألاسكا، ستشارك فيها حاملة الطائرات النووية "ثيودور روزفلت" والسفن المرافقة لها.

ولم ترد الخدمة الصحفية للبنتاجون وقيادة المحيطين الهندي والهادئ للقوات المسلحة الأمريكية وقيادة المحيط الهادئ للقوات الجوية الأمريكية على أسئلة وكالة "تاس" عما إذا كانت واشنطن قد أبلغت موسكو مسبقا بخطط التدريبات وما إذا كان الجانب الأمريكي خلال تلك الفترة سيبقى على اتصال مع الجانب الروسي.

فيما ذكر أكد أنتون سيميلروث المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع على الحدود الروسية - الأوكرانية وتأمل فى انسحاب القوات الروسية من هناك.

وقال سيميلروث - فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم السبت - "نأمل أن تسحب روسيا قواتها من شبه جزيرة القرم والحدود الأوكرانية لتهدئة الموقف كما يزعمون.. وسنواصل مراقبة الوضع".

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قد أعلن أمس الأول عن اختتام مناورات أدتها قوات المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية وأمر بعودة القوات المشاركة إلى مواقع مرابطتها الدائمة، وأمر شويجو بهذه الخطوة لضمان عودة القوات إلى مراكزها الأصلية بحلول الأول من مايو المقبل.