الجارديان: تلاشى فرص إنقاذ 53 شخصا على متن الغواصة الأندونيسية المفقودة

كتبت رباب فتحى

تلاشت الآمال في إنقاذ العشرات على متن غواصة إندونيسية مفقودة، ويُعتقد أن احتياطي الأكسجين لديها قد نفذ، مما يصعب فرص انتشال الغواصة المنكوبة من المياه قبالة جزيرة بالي، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن المئات من الأفراد العسكريين شاركوا في عملية بحث مضنية عن KRI Nanggala 402 ، بينما أعلنت السلطات إن المركبة الألمانية الصنع كانت مزودة بما يكفي من الأكسجين لمدة ثلاثة أيام بعد توقفها.

وانقضى الموعد النهائي في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت مع عدم وجود أي مؤشر على العثور على السفينة وطاقمها البالغ عددهم 53.

وغادرت طائرات هليكوبتر وسفن بحثية بالي وقاعدة بحرية في جاوة متوجهة إلى المنطقة يوم الجمعة حيث انقطع الاتصال بالغواصة البالغة من العمر 44 عامًا يوم الأربعاء بينما كانت تستعد لإجراء تدريبات ، مع وجود رئيس أسطول الغواصات الإندونيسي على متنها.

وهبطت طائرة استطلاع أمريكية من طراز P-8 Poseidon في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت للانضمام إلى عملية البحث مع 20 سفينة إندونيسية وسفينة حربية أسترالية مزودة بأجهزة سونار وأربع طائرات إندونيسية.

ومن المتوقع أيضًا أن تصل سفن الإنقاذ السنغافورية يوم السبت ، بينما من المقرر وصول سفن الإنقاذ الماليزية يوم الأحد.

وقال أحمد رياض المتحدث باسم الجيش الإندونيسي في مؤتمر صحفي،"لم نعثر عليها حتى الآن.. ولكن مع توفر المعدات يجب أن نكون قادرين على العثور على مكان وجودها."

وقال طيار في سلاح الجو، إن ستة أطنان من المعدات نُقلت جوا للمساعدة في البحث، بما في ذلك بالونات تحت الماء للمساعدة في رفع الغواصة.