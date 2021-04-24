اليوم السابع
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التموين تعلن عن صرف 85% من مقررات شهر أبريل حتى الآن

السبت، 24 أبريل 2021 12:00 م
التموين تعلن عن صرف 85% من مقررات شهر أبريل حتى الآن المجمعات الاستهلاكية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 85% من مقررات شهر ابريل الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين
 
 
على جانب آخر، تستمر  معارض "أهلا رمضان"،  بالمحافظات المختلفة ، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وأيضا استمرار تخصيص  أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.
 
 
وتقوم وزارة التموين بطرح الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، بـ 35جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلى بـ65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها، كما يشارك  ما يقرب 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وكذلك 1000 فرع من منافذ مشروع "جمعيتي" فى تخفيضات أهلا رمضان، كما تقوم  الوزارة بمد هذه المنافذ بكافة السلع الغذائية، وكذلك بالسلع التموينية لصرفها أصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها.

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