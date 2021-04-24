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التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل ساعتين لكل صف بدءًا من يوم 26 حتى 28 أبريل

السبت، 24 أبريل 2021 07:00 ص
التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل ساعتين لكل صف بدءًا من يوم 26 حتى 28 أبريل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات شهر أبريل تبدأ من يوم 26 حتى 28 من الشهر الجارى للطلاب من الصف الرابع حتى الثانى الاعدادى، موضحة أن إلى الامتحان يستغرق قرابة الساعتين لكل صف دراسي حسب جدول الامتحانات، ومن ثم لا داعى لأى قلق طالما هناك التزم من الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.
 
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانوى سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف فى الأسبوع المقبل فى أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.
 
وحذر وزير التعليم من بعض المواقع على السوشيال ميديا لأنها السبب الرئيسى فى البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدعى"، مؤكدا أن امتحانات أبريل فى موعدها، مشددا "أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الإنترنت أو فيس بوك وصفحتى هذه".
 
وتابع الوزير: إن كل هذه الشائعات من صنيعة المغرضين الذين يحاولون إثارة حالة من الاحتقان رغم إننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما، وبالتالى أتمنى ألا تلتفتوا إليها وأن تعلموا أن الخبر الأكيد من المصادر الرسمية وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على فيس بوك وتويتر وواتس آب.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات صفوف النقل

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