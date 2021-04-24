التحقيقات: منتحل صفة ضابط الشرطة بمصر الجديدة يستوقف المارة ويستولى على متعلقاتهم

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن العاطل المتهم بانتحال صفة بمصر الجديدة ، كان يستوقف المارة ويوهمهم بأنه ضابط شرطة ويستولى على متعلقاتهم.

وكانت النيابة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهم انتحال صفة ضباط شرطة والسرقة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصرالجديدة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى إلى سمع أفرادها صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، "له معلومات جنائية"، حال قيامه باستيقاف المواطن المستغيث، والمقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، منتحلاً صفة رجل شرطة وشروعه فى الاستيلاء منه على ما بحوزته من مبالغ مالية.

بسؤال المجنى عليه، قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط استوقفه المتهم، وقام بتفتيشه عقب إيهامه بأنه رجل شرطة، إلا أنه ارتاب فى أمره فاستغاث بالقوات حتى تم ضبطه، واتهمه بالشروع فى سرقته.

وبمواجهة المتهم، بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.