التحقيقات: لص المساكن فى السيدة زينب ينفذ جرائمه بأسلوب التسلق

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، عن أن العاطل المتهم بسرقة المنازل فى السيدة زينب، اعتاد الإجرام وله معلومات جنائية سابقة، ونفذ جريمته الأخيرة بأسلوب التسلق وكسر الشباك.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة شاشة ومبلغ مالى، من داخل الشقة سكنه، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بنافذة شرفة الشقة وبعثرة بمحتوياتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وضبط الشاشة المُستولى عليها لدى عميل له، صاحب معرض أجهزة كهربائية كائن بدائرة القسم.