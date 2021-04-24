البرلمان الأردنى: الاعتداءات الإسرائيلية تهدف إلى الاستيلاء الكامل على القدس

عمان أ ش أ

أكد مجلس النواب الأردنى، أن الاعتداءات التى يمارسها المستوطنون اليهود، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلى ،على المقدسيين عمليات إرهابية منظمة.

وذكر المجلس - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت - أن الاعتداءات الإسرائيلية تهدف إلى الاستيلاء الكامل على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن التزامن بين تلك الاعتداءات وشهر رمضان المبارك، هو فى حد ذاته مساس صارخ بالمعتقدات الدينية، وبالحقوق المشروعة والطبيعية للمسلمين فى ممارسة شعائرهم بيسر وسهولة وسلام.

وأوضح أن الأردنيين جميعا يشعرون بالسخط والغضب من موقف الحكومة الإسرائيلية بصفتها الجهة القائمة بالاحتلال، والتى تمارس بشكل مستمر انتهاك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، داعيا المجتمع الدولي، ومنظماته المختلفة إلى تحرك فورى لإجبارها على وضع حد لتلك الانتهاكات العنصرية المقيتة، والمدانة بكل الشرائع والقوانين، التى ما تزال تحكم النظام العالمى الراهن.

وأشار المجلس إلى أنه سيتوجه برسائل عاجلة إلى الاتحاد البرلمانى العربي، وبقية الاتحادات والشعب البرلمانية العالمية، لحثها على اتخاذ موقف واضح من تلك الانتهاكات، التى يتعرض لها المقدسيون على أرض وطنهم المحتل، وعلى مقدساتهم التى تتعلق بها قلوب المسلمين فى أرجاء العالم كله.