الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرا محررا في جنين.. ومسيرة ضد الاستيطان بالقدس

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، أسيرا محررا من بلدة برقين جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أثناء عودته من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق آخر، نظم عشرات الفلسطينيين مظاهرة ضد الاستيطان، وأطلقوا نداء طالبوا فيه بإنقاذ حي الشيخ جراح الواقع شمال المدينة المقدسة.

ودعا المشاركون العالم للتدخل من أجل إنقاذ المنازل المهددة بالإخلاء التي يتجاوز عدد سكانها 500 مقدسي من عمليات الاستهداف الإسرائيلي المتواصلة.