الإثنين المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة وقرى سمالوط بالمنيا لأعمال الصيانة

وأضاف فى تصريحات له، أن انقطاع المياه يشمل مدينة سمالوط والقرى التى تتغذى من محطة عرب الزينة المرشحة، موضحا أن ذلك يأتى لقيام الشركة باستكمال عمل ربط الخزان الأرضى الجديد الخاص بالمرحلة الثانية بمحطة عرب الزينه لزيادة كمية المياه المنتجة.

وطالب رئيس مجلس الإدارة المواطنين بضرورة توفير الاحتياجات الخاصة من المياه خلال فترة الانقطاع، وأن الخط الساخن للشركة رقم 125 يعمل طوال 24 ساعة، بالإضافة إلى رقم الواتس الثابت 01271269587 للرد علي اتصالات المواطنين.