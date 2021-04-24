الأوقاف تنشر فيديو يوضح الدور الدعوى والمجتمعى للواعظات.. فيديو

نشرت وزارة الأوقاف مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، لعدد من واعظات الأوقاف، يوضحن دورهن الدعوى لخدمة القضايا الدينية والمجتمعية.

وقالت الواعظة وفاء عبد السلام: "نحن واعظات الأوقاف نعمل على استقرار الأسرة من خلال نشر معانى السكن والمودة والرحمة"، فيما قالت الواعظة ميرفت عزت :"نقوم بدورنا فى خدمة المجتمع وقضايا التكافل الاجتماعي".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر توفير الزى لجميع الواعظات، ليعبر عن جانب الوسطية الذى تتبناه الوزارة ويلتزم به الواعظات بطبيعتهن، حيث تم الاستقرار على الزى اللائى كن يلتزمن به بطبيعتهن دون أى توجيه، مؤكدا الاهتمام بالإعداد العلمى والمهارى للأئمة والواعظات فى الوقت نفسه.

وأضاف جمعة، أنه سيتم إضافة شعار على الزى يحمل اسم واعظات الأوقاف ليكون مميزًا لهن، كما يميز الزى الأزهرى زملاءهم من الأئمة، بحيث نغلق الباب أمام أدعياء الدعوة من غير المتخصصات وغير المؤهلات وغير المسموح لهن بالدعوة كما أغلقنا الباب أمام غير المتخصصين وغير المؤهلين وغير المسموح لهم بالعمل الدعوى، ولا سيما فى ضوء محاولات بعض الجماعات دفع بعض المنتسبات إليهن لاقتحام مجال الدعوة بلا تأمل ولا علم ولا دراية.