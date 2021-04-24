الأمن العراقى ينجح فى القبض على إرهابيين اثنين فى الموصل وبغداد وضبط أسلحة

بغداد / أ ش أ /

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على أحد الإرهابيين فى مدينة الموصل.

وذكرت المديرية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إن قوة من شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة ١٦ بالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٣ تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين فى سيطرة دوميز فى الساحل الأيسر لمدينة الموصل"، مشيرة إلى أن العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى.

وأضافت مديرية الاستخبارات أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وفى سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي، إلقاء القبض على أحد الإرهابيين فى محافظة بغداد .

وقالت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان - إن "قوة من الفرقة السادسة التابعة الى قيادة عمليات بغداد القت القبض على إرهابى ضمن (منطقة التمايمة) ، كما تمكنت من ضبط 9 مسدسات وبندقيتين وعتاد مختلفة وطلقات".