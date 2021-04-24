اكتشاف سلالة ثلاثية التحور من فيروس كورونا فى ولاية البنغال بالهند

كتبت إيناس البنا

لا تزال الهند تشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية، فحسب موقع "thehealthsite"، أضافت الهند رقمًا قياسيًا في حالات الإصابة.

وأكد العلماء أنه تم اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا مع نسبة عالية من العدوى وطفرة هروب مناعية في أجزاء من ولاية البنغال الغربية ومهاراشترا ودلهي.

وتشير التقارير إلى أن "المتغير الثلاثي الطافرة" يقال إنه أكثر عدوى وفتكًا من السلالات السابقة لفيروس كورونا، ونقل عن الخبراء قولهم "لا يوجد دليل على ما إذا كانت اللقاحات الحالية قادرة على محاربة هذه السلالة، لكن وجود طفرة E484K فيها مدعاة للقلق".



العثور على سلالة ثلاثية بالهند من كورونا

ووفقا للتقرير، تم العثور على طفرة E484K في المتغيرات التي تم تحديدها لأول مرة في جنوب إفريقيا والبرازيل، والتي يقول العلماء إنها ذات أهمية خاصة لأنها تساعد الفيروس على تجاوز دفاعات الجسم المناعية.

ما هو "المتغير الثلاثي لكورونا"؟

كما يوحي اسم متغير كورونا، يتشكل المتغير الثلاثي المتحور عندما تتحد ثلاث طفرات من الفيروس لتشكل متغيرًا جديدًا، ووفقًا للخبراء، فإن الطفرات الثلاثة هي: H146 و Y145 والطفرة في E484K و D614G في بروتين سبايك.

وقال عالم الفيروسات أوباسانا راي، من معهد CSIR الهندي للبيولوجيا الكيميائية،: في كلكتا إن السلالة الجديدة هي مزيج من الطفرات التي تنقل خصائص الهروب المناعي بالإضافة إلى المزيد من العدوى عند مستويات الطفرات الفردية.

ما مدى سرعة انتشار طفرة COVID-19 الجديدة؟



وفقًا للخبراء ، فإن "سلالة البنغال" قادرة على الهروب من المراقبة المناعية، وبالتالي فإن انتشار هذا النوع يمكن أن يكون مقلقًا.

هل تستطيع لقاحات كورونا الحالية محاربة "المتغير ثلاثي التحور"؟



أثار الخبراء مخاوف كبيرة بشأن فعالية اللقاحات الحالية في التعامل مع "المتغير الثلاثي الطافرة" الذي تم اكتشافه في البنغال، ووفقًا للخبراء ، قد لا تكون اللقاحات فعالة ضد البديل الجديد.