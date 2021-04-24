افتتاح 3 مشروعات جديدة بالعريش اليوم احتفالا بذكرى تحرير سيناء

يفتتح اليوم السبت اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء 3 مشروعات جديدة داخل مدينة العريش فى إطار احتفال محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المشروعات هى مشروع إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية، وافتتاح 19 عمارة بحى المساعيد بعد إعادة الإنشاء، وافتتاح سوق الجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش.

وأضاف أنه استهلت احتفالات المحافظة بعيدها القومى بافتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب، واحتفالات بجامعة العريش.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنه ستتواصل الاحتفالات غدا الأحد 25 إبريل مراسم بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى، وافتتاح المركز التكنولوجى بمحافظة شمال سيناء، وافتتاح مركز شبكات معلومات المرافق بحى الضاحية، وافتتاح ملعب نادى ابو صقل بالعريش، وافتتاح مطحن الكرامة، ومحطة الغاز بالمنطقة الصناعية.

تابع، افتتاح محطة تحلية آبار القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 م مكعب فى اليوم، الاثنين 26 إبريل، ومشروع إنشاء جراجات ومخازن بمجلس مدينة الحسنة، وإنشاء مجمع معاهد نخل بوسط سيناء ووضع حجر أساس مدرسة نخل الصناعية، ويختتم بحفل فنى ليلى بقصر ثقافة العريش.