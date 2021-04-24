اليوم السابع
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اعترافات عاطل: تاجرت فى الهيروين عشان اشترى عربية وبعدها اشتغل بالحلال

السبت، 24 أبريل 2021 01:00 ص
اعترافات عاطل: تاجرت فى الهيروين عشان اشترى عربية وبعدها اشتغل بالحلال حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"كنت عايز اعمل قرشين عشان اشترى عربية اشتغل عليها وابطل بيع مخدرات واعيش بالحلال".. بهذه الكلمات اعترف عاطل لرجال المباحث بعد القبض عليه، بتهمة الإتجار فى المخدرات، متخذا من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وقال العاطل فى التحقيقات إنه كان يتاجر في المخدرات لجنى مبالغ مالية طائلة، وفوجئ برجال الشرطة يداهمونه أثناء إخفاء الهيروين أسفل سيارة مجهولة بأحد شوارع المنطقة، واقتادوه إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله.

وأمرت النيابة العامة بحبس العاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث الزاوية الحمراء بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، إضافة إلى إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

بدأت القضية أثناء مرور ضباط مباحث الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى شخص متواجد في أحد الشوارع بالمنطقة دائرة القسم، بمجرد أن رأى القوة حتى ارتبك وحاول الهروب من القوة الأمنية، فلاحقته القوة وألقت القبض عليه، وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته.


اعترافات عاطل

ترويج المخدرات

مخدر الهيروين

الزاوية الحمراء

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