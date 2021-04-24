اليوم السابع
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خالد صلاح
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إندونيسيا تعلن انتهاء احتياطيات الأكسجين فى غواصتها المفقودة

السبت، 24 أبريل 2021 10:33 ص
إندونيسيا تعلن انتهاء احتياطيات الأكسجين فى غواصتها المفقودة غواصة_ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلن الجيش الإندونيسى عن انقضاء احتياطيات الأكسجين فى غواصته التى فقد الاتصال بها الأربعاء الماضى خلال تدريبات قبالة سواحل جزيرة بالي، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وأكد قائد أركان البحرية الإندونيسية الأدميرال يودو مارغونو اليوم السبت، أن احتياطيات الأكسجين المطلوبة لإبقاء طاقة الغواصة المفقودة المؤلف من 53 بحارا على قيد الحياة انقضى فى الساعة الثالثة تقريبا من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلى (أى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش).

 

وأفاد موقع Detik المحلى بأن رجال الإنقاذ المشاركين فى عملية البحث رصدوا ترددات كهرومغناطيسية على عمق 50-100 متر قد تكون الغواصة المفقودة KRI Nanggala-402 مصدرا لها.

 


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الغواصة الاندونيسية المفقودة

الأكسجين

غواصة مفقودة

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