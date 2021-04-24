اليوم السابع
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إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة على عمق 850 مترا

السبت، 24 أبريل 2021 10:48 ص
إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة على عمق 850 مترا غواصة تحت الماء_ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلن الجيش الإندونيسى، عن اكتشاف الغواصة التابعة له التى فقد الاتصال بها قبالة سواحل بالى الأربعاء الماضى، على عمق 850 مترا، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأكد الجيش، أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل الغواصة، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر اليوم السبت.

 

أعلن الجيش الإندونيسى عن انقضاء احتياطيات الأكسجين فى غواصته التى فقد الاتصال بها الأربعاء الماضى خلال تدريبات قبالة سواحل جزيرة بالي .

 

وأكد قائد أركان البحرية الإندونيسية الأدميرال يودو مارغونو اليوم السبت، أن احتياطيات الأكسجين المطلوبة لإبقاء طاقة الغواصة المفقودة المؤلف من 53 بحارا على قيد الحياة انقضى فى الساعة الثالثة تقريبا من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلى (أى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش).

 

 


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