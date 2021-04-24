إصابة 5 أشخاص فى إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

وكالات

أصيب 5 أشخاص بجروح فى إطلاق للنار فى مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية اليوم السبت، وأشارت الشرطة عبر صفحتها في "تويتر" إلى أن أربعة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى وإصاباتهم لا تهدد حياتهم"، وأن مطلق النار جرى توقيفه.

وفي وقت سابق قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة إطلاق للنار وقع في مركز تجاري في جزيرة لونغ آيلاند بولاية نيويورك.

يذكرأن، أفادت وسائل الإعلام المحلية الأحد الماضى بإصابة خمسة أشخاص في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد، بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت، بولاية لويزيانا الأمريكية.

وذكرت محطة كيه.إس.إل.إيه التلفزيونية التابعة لمحطة سي.بي إس في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضى إن خمسة أشخاص وصلوا إلى مستشفى محلي بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية.

وقال التقرير أن 21 فردا من وحدات الشرطة وصلوا إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شارع هيرن.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء عن إطلاق النار الذي وقع في مدينة أوستن الأمريكية (تكساس)، وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص.