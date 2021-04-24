إصابة 3 مواطنين وضبط 15 شخصا فى مشاجرة بين عائلتين أبناء عمومة جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة من الأقباط بقرية العضايمة، لخلاف على دراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بكدمات وكسور وجروح، وتم ضبط 15 شخصا من طرفى المشاجرة واقتيادهم لمركز شرطة إسنا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطاراً من العميد محمد أبو عايد مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات على دراجة بخارية، بين أبناء العمومة بقرية العضايمة، حيث كان يسير شخص من الطرف الأول بدراجة بخارية واعترض شخص من الطرف الثانى وطلب منه عدم السير أمامه بالقرية بالدراجة البخارية، ودخلا فى مشادة كلامية وتشاجر بالألفاظ والضرب بالشوم، وتدخل طرفى العائلتين أبناء العمومة وتبادلا إلقاء الحجارة فيما بينهما والزجاج وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء.

وعلى الفور انتقل لموقع المشاجرة رجال الشرطة بمركز شرطة إسنا، لفض المشاجرة بين العائلتين، وتبين أنها وقعت بين أبناء العمومة بقرية العضايمة من عائلتي "أولاد صليب" و"أولاد أيوب"، ونجح رجال المباحث فى ضبط 15 شخص من طرفى المشاجرة، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 منهم بكدمات وجروح وكسور وإشتباه نزيف، وهم كل من "طلعت.أ.ع" 54 سنة، و"ثروت.أ.ع" 45 سنة، و"مرقص.ح.ع" 28 سنة، وتم ضبط المتهمين من العائلتين وضبط السلاح الناري والشوم المستخدمة بالمشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.