إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بترعة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 10 أشخاص، منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى ترعة بالطريق الزراعي مدخل قرية السعادنة التابعة لمركز بنى سويف.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارته لنقل المصابين فى الحادث، واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى أبو خزين ع. م، 78 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان بمركز بني سويف، بالمعاش، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وابنه طه، 35 سنة، عامل، مصاب جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وكاميليا ع . م ، 70 سنة، تقيم حاجر بنى سليمان، ربة منزل، مصابة سحجات وكدمات متفرقة، ونجلاء ع . د ، 33 سنة، تقيم حاجر بنى سليمان، ربة منزل، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكاميليا أ ، 3 سنوات، تقيم حاجر بنى سليمان، طفلة، مصابة جرح قطعى بالرأس مع سحجات وكدمات.

كما استقبل المستشفى، عبدالتواب ع، 62 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، لا يعمل، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع جرح قطعى بالرأس طوله 5 سم، ومحمود ا . ع، 32 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، بدون عمل، مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجس، ومحمود ر. ع، 45 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، لا يعمل، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع جرح قطعى بالرأس طوله 7 سم، و ايمن ا . ع ، 40 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، ووائل ع . م، 34 سنة، مقيم حاجر بنى سليمان، سائق، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.