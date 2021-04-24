إصابة ثلاثة أشخاص في حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق منشأة الحاج- البهسمون بمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، برئاسة الدكتور أشرف يعقوب مدير مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، كلا من: "أشرف.ع.م" 35 سنة، مصابا باشتباه نزيف داخلى بالمخ، و"محمد.و.ع" 32 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمود.ع.ال" 20 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج، ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.