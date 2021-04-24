إحالة سيدتين للجنح لاحترافهما سرقة المواطنين بأسلوب النشل فى الموسكى

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، سيدتين إلى محكمة الجنح، لمحاكمتهما بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" فى الموسكى. كانت النيابة قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما واستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

بدأت القضية أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة فى دائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية، حيث تنامى إلى سمع أفرادها صوت استغاثة من إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تم ضبط سيدتين، مقيمتان بمحافظة أسيوط "لإحداهما معلومات جنائية"، عقب سرقتهما مبلغا ماليا، 3 فيزا كارد من السيدة المستغيثة بأسلوب "النشل".

بمواجهتهما اعترفت المتهمتان بارتكاب الواقعة وتكوين عصابة لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، وأقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضبطت الشرطة كافة المسروقات فى مكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.