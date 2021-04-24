أوكرانيا تؤكد استحالة لقاء زيلينسكى مع بوتين فى موسكو

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أعلن نائب رئيس وزراء أوكرانيا أليكسى ريزنيكوف، أن رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكى لن يتمكن من قبول دعوة نظيره الروسى فلاديمير بوتين لزيارة موسكو لإجراء محادثات بينهما.

وأضاف ريزنيكوف - الذى يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوفد الأوكرانى فى مجموعة الاتصال الثلاثية حول دونباس، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "لا يمكن لرئيس أوكرانيا زيلينسكي، أن يتوجه خلال الحرب إلى عاصمة الدولة المعتدية، لمقابلة الشخص الذى يمثلها.. يبدو لى أن هذا اقتراح غريب بعض الشيء"... معتبرا أن مثل هذا الاجتماع يجب أن يتم فى إطار رباعية "نورمادي" بمشاركة قادة ألمانيا وفرنسا.

وكان الرئيس بوتين قد رد - فى وقت سابق - على اقتراح نظيره الأوكراني، عقد لقاء بينهما فى أى مكان بمنطقة دونباس جنوب شرقى أوكرانيا.

وأعرب بوتين - خلال لقاء فى موسكو مع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو - عن أسف بلاده إزاء الكثير من الخطوات التى اتخذت لتدمير العلاقات بينها وأوكرانيا.. مضيفا: "لكن إذا رغب الرئيس زيلينسكى فى إعادة بناء هذه العلاقات، فإن ذلك لا يستدعى سوى الترحيب من جانبنا".

وأضاف بوتين قائلا " إنه فى حال رغب زيلينسكي، الحديث عن سبل تطوير العلاقات الثنائية، فإننا مستعدون لاستقبال الرئيس الأوكرانى فى موسكو بأى وقت يلائمه".