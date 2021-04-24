أمن القاهرة يحرر مواطنا احتجزه 5 متهمين والقبض على الجناة في المطرية

كتب : بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فى تحرير مواطن اختطفه 5 أشخاص داخل شقة بمنطقة المطرية، والتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات مالية بينهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال لمكان الاحتجاز وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 أشخاص ) وبحوزتهم ( طبنجة صوت – مجموعة من الحبال) وبصحبتهم المجنى عليه ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة السويس ) مقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل ، وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبمواجهة المتهمين أقرت متهمة منهم، بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بشراء سيارتها مقابل مبلغ مالى وقيامه بسداد جزء من ثمنها، وتوقيعه إيصالات أمانه بباقى المبلغ، إلا أنه لم يقم بسداد باقى المبلغ المالى المُستحق عليه، مما أثار حفيظتها فخططت لاختطافه.

وأضاف أنه وفى سبيل ذلك استعانت بباقى المتهمين حيث قامت باستدراجه لمقهى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بدعوى إنهاء الخلاف بينهما ودياً، وعقب وصوله قام باقى المتهمين باصطحابه داخل سيارة ميكروباص ( قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق)، كرهاً عنه، تحت تهديد الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهم، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واقتياده للشقة محل الواقعة (ملك والدتها) ، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، واحتجازه على النحو المشار إليه لمساومته على سداد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوالها أيدوها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بأقوالهم ، واتهمهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.