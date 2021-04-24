«شؤون الحرمين»: 80 دقيقة متوسط أداء مناسك العمرة

إيمان حنا

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أن إجمالى متوسط رحلة العمرة بداية من الطواف وحتى انتهاء السعى تصل إلى 80 دقيقة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضحت الرئاسة في تقرير عن المدة الزمنية التي يقضيها المعتمر خلال الأيام العشرة الأوائل من شهر رمضان، أن متوسط وقت الطواف يصل إلى 27 دقيقة، بينما يصل متوسط وقت السعى إلى 47 دقيقة، فيما يستغرق وقت انتقال المعتمر من الطواف إلى السعي 6 دقائق فقط.

من جهة أخرى، تقدم الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية التابعة لوكالة الشؤون التطويرية النسائية بالرئاسة، خدمات إرشادية وتوجيهية وعلمية لقاصدات بيت الله الحرام، وتنفيذ المبادرات المجتمعية والتوجيهات الإرشادية، وتنظم الدروس العلمية لقاصدات المسجد الحرام من معتمرات ومصليات. وفق بيان صحفى للسفارة السعودية بالقاهرة.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الدكتورة نورة بنت هليل الذويبى، أن الوكالة تقدم جميع الخدمات التوجيهية والعلمية لقاصدات المسجد الحرام سواء فى مصليات النساء أو فى المطاف والمسعى كما يتم خدمة شريحة مجتمعية كبيرة عن طريق تنفيذ العديد من المبادرات والدروس العلمية (عن بعد)، وتوزيع الكتب الإلكترونية عن طريق "الباركود".

وأشارت الدكتورة الذويبى إلى أن الوكالة تعتنى بالأشخاص ذوى الإعاقة وتقدم لهم خدمات متميزة من خلال مسارات خاصة بهم ومصليات؛ لتسهيل أداء مناسكهن وعباداتهن بكل يسر وسهولة كما تهتم الوكالة بتوفير خدمات ومصليات لكبار السن، وخدمة ترجمة لغة الإشارة للدروس والخطب.