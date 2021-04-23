8519 مواطنا يتلقون تطعيمات لقاح كورونا فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة وحتى الآن بلغ 8519 مواطنا، منهم 3136 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و2727 حصلوا على اللقاح من مركز طبى حجازى بشبرا، و2656 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب.

وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن التطعيمات للقاح تتم بمراكز التطعيات بمستشفى كفر شكر المركزى، ومركز طب الأسرة بسنديون، ومركز طبى حجازى بشبرا الخيمة، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه تم البدء فى تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 534 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأوضحت المديرية، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.