اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 08:04 ص
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7 خطوات لترتيب وجبة الإفطار فى شهر رمضان بطرق صحية.. تعرف عليها

الجمعة، 23 أبريل 2021 08:00 ص
7 خطوات لترتيب وجبة الإفطار فى شهر رمضان بطرق صحية.. تعرف عليها وجبة الإفطار
كتبت آية دعبس

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لا يعلم كثيرا منا أن تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان بشكل صحى يحتاج إلى بعض الخطوات البسيطة، والالتزام بترتيب بعض العناصر المحتوية عليه.

ويتعرض هذا التقرير، ترتيب وجبة الإفطار الصحى، وفق المعهد القومى للتغذية، وهى:

1- عليك كسر الصيام والانتظار 11 دقيقة، لتهيئة الجسم لاستقبال الطعام وارتفاع مستوى السكر بالدم إلى المعدلات الطبيعية تدريجيا.
 
2- تناول كوبا من الحساء.
 
3- تناول السلاطة الخضراء.
 
4- تناول البروتين، مثل: اللحوم، الدجاج، الأسماك، الفول، الفاصوليا البيضاء، اللوبيا.
5- تناول الخضار المطهى.
 
6- القليل من النشويات، مثل: الأرز، المكرونة، الخبز.
 
7- تناول كوبا من الماء مع وجبتك، بدلا من المياه الغازية أو المشروبات عالية السكر مثل التمر الهندى، والكركدية، وقمر الدين.

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