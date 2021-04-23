20 مليون يورو خسائر النمسا من الاحتيال للحصول على مساعدات اجتماعية

فيينا أ ش أ

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، أنه تم ضبط 3820 حالة احتيال للحصول على مساعدات اجتماعية من الدولة فى العام الماضى بزيادة 69.4 % عن عام 2019 مما تسبب فى خسائر للموازنة العامة للدولة تبلغ 20.1 مليون يورو بزيادة 8.6 مليون يورو عن عام 2019.

وقال نيهمر فى تصريحات له اليوم الخميس إن الاحتيال للحصول على مساعدات اجتماعية خاصة إعانة البطالة أو إعانة الأطفال "لم يكن جريمة تافهة".

وأوضح نيهمر أنه تم التحقيق مع حوالى 4800 مشتبه بهم فى العام الماضى حيث يبلغ عدد المتهمين من الرجال ضعف عدد النساء ونصفهم تقريبا من غير النمساويين ومعظمهم من الأفغان والروس.

وأشار الوزير إلى أن أغلب المتهمين استخدموا هويات واقامات مزورة وتم جمع مساعدات العائلة بشكل غير قانوني، لافتا إلى أن أحدهم استمر فى الحصول على معاش والدته التى توفيت فى عام 2014 كما قامت شركة أمنية بتوظيف 537 شخصًا بشكل وهمى وتلقى معظم الموظفين أيضًا إعانات بطالة.

ولفت الوزير إلى إحالة جميع المتهمين بالاحتيال إلى المحاكمة بتهمة تزوير مستندات.