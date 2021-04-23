اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 أبريل 2021 05:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

20 مليون يورو خسائر النمسا من الاحتيال للحصول على مساعدات اجتماعية

الجمعة، 23 أبريل 2021 04:00 ص
20 مليون يورو خسائر النمسا من الاحتيال للحصول على مساعدات اجتماعية كارل نيهمر وزير داخلية النمسا
فيينا أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، أنه تم ضبط 3820 حالة احتيال للحصول على مساعدات اجتماعية من الدولة فى العام الماضى بزيادة 69.4 % عن عام 2019 مما تسبب فى خسائر للموازنة العامة للدولة تبلغ 20.1 مليون يورو بزيادة 8.6 مليون يورو عن عام 2019.

وقال نيهمر فى تصريحات له اليوم الخميس إن الاحتيال للحصول على مساعدات اجتماعية خاصة إعانة البطالة أو إعانة الأطفال "لم يكن جريمة تافهة".

وأوضح نيهمر أنه تم التحقيق مع حوالى 4800 مشتبه بهم فى العام الماضى حيث يبلغ عدد المتهمين من الرجال ضعف عدد النساء ونصفهم تقريبا من غير النمساويين ومعظمهم من الأفغان والروس.

وأشار الوزير إلى أن أغلب المتهمين استخدموا هويات واقامات مزورة وتم جمع مساعدات العائلة بشكل غير قانوني، لافتا إلى أن أحدهم استمر فى الحصول على معاش والدته التى توفيت فى عام 2014 كما قامت شركة أمنية بتوظيف 537 شخصًا بشكل وهمى وتلقى معظم الموظفين أيضًا إعانات بطالة.

ولفت الوزير إلى إحالة جميع المتهمين بالاحتيال إلى المحاكمة بتهمة تزوير مستندات.

 


20 مليون يورو خسائر

أخبار النمسا

النمسا

الاحتيال في النمسا

مساعدات اجتماعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفير النمسا بلبنان: المجتمع الدولى مستعد لدعم الإصلاحات الاقتصادية للدولة

الخميس، 22 أبريل 2021 10:16 ص

النمسا: خطة جديدة لإنهاء الإغلاق العام بحلول منتصف مايو المقبل

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:00 م

النمسا: التعاون الإقليمي بين الدول الناطقة بالألمانية أثبت نجاحه في أزمة كورونا

الجمعة، 16 أبريل 2021 09:41 م

النمسا ترحل 4 باكستانيين الى بلادهم أحدهم مدان بتهريب المخدرات

الخميس، 15 أبريل 2021 02:26 م

النمسا تعتبر محادثات فيينا "فرصة أخيرة" لإنقاذ الاتفاق النووى

الخميس، 15 أبريل 2021 12:43 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة