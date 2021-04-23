105 مصابين فلسطينيين بمواجهات مع جيش الاحتلال في القدس

وكالات

أفادت مصادر طبية فلسطينية، الجمعة، بإصابة أكثر من 100 فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في القدس، ليل الخميس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 105 فلسطينيين على الأقل جرحوا، نقل نحو 20 منهم إلى المستشفى، بينما ذكر الجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أحصى 20 إصابة في صفوف جنوده.وقال الجيش أيضا إنه اعتقل 44 فلسطينيا خلال الاشتباكات.

ودارت الاشتباكات قرب البلدة القديمة، حيث منع الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى مناطق يتجمع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة في ليالي شهر رمضان.

وتزامنت الاشتباكات مع نشر الجيش الإسرائيلي المئات من عناصره لمواكبة مسيرة نظمتها في القدس حركة "لاهافا" اليهودية اليمينية المتطرفة.

ونظم شبان فلسطينيون في القدس الشرقية تظاهرة مضادة للاحتجاج على تلك المسيرة، مما أدى لاندلاع صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الجيش الإسرائيلي عند مدخل البلدة القديمة.