وكيل صحة الغربية يفاجئ مستشفى حميات المحلة للتأكد من جودة الخدمة الطبية

الغربية _ مصطفى عادل

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى جولة مفاجئة، مستشفى حميات المحلة، رافقه الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد عبده، مدير المستشفى والدكتور محمد عينر، نائب مدير المستشفى، وحامد أبو الدهب مدير إدارة التفتيش المالي والإدارى، لمتابعة سير العمل والالتزام بتعليمات تنفيذ بروتوكول العلاج لمرضى فيروس كورونا، وتوافر المستلزمات والواقيات الشخصية، وتواجد الطاقم الطبى وتنفيذ الخطة التمريضية.

وتفقد وكيل الوزارة، وفق بيان اليوم، قسم الاستقبال والعناية المركزة، والمتوسطة والداخلى، وعمل تاستبيان للمرضى عن الخدمة المقدمة ورضاهم عن الخدمة.

ووجه حميدة، الشكر إلى إدارة المستشفى لزيادة عدد أسرة العناية المتوسطة إلى 68 سريرا و12 سرير عناية مركزة ليصل عدد أسرة العناية المركزة إلى 18 سريرا والطاقم الطبى والجيش الأبيض للمجهود المبذول وتقديم خدمة متميزة لمرضى كورونا وزيادة نسبة الشفاء لحالات فيروس كورونا المستجد.



وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى حميات المحلة (2)