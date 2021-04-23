اليوم السابع
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وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح مسجد العزيز الرحيم.. صور

الجمعة، 23 أبريل 2021 03:04 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح مسجد العزيز الرحيم.. صور جانب من الافتتاح
الإسكندرية أسماء على بدر

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افتتح الشيخ محمد خشبه، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم مسجد العزيز الرحيم بالمراغى والذى أقيم بالجهود الذاتية تحت إشراف الأوقاف والمقابل لكنيسة السيدة مريم العذراء وفى لفتة طيبة تعكس مدى تلاحم الشعب السكندري.

وفى لافته طيبه للوحدة، علقت الكنيسة عدد من اللافتات تهنئة لإخوانهم المسلمين بافتتاح المسجد وترحيبا بوكيل الوزارة كما دخل القس روفائيل حلمى إلى المسجد لتهنئة فضيلة الشيخ خشبة والمصلين بافتتاح المسجد.

الجدير بالذكر أن الكنيسة كانت قد شاركت فى بناء المسجد مما يعكس علاقة الود والمحبة بين أبناء المصرى العظيم.

و أدى الأئمة اليوم خطبة الجمعة بمساجد الأسكندرية تحت عنوان "أيام العزة والنصر فى الشهر الفضيل " بمتابعة وإشراف الدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية الشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية.

 

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وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح مسجد العزيز 

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وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح مسجد العزيز 

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وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح مسجد العزيز 


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