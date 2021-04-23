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وكالة تاس: الشركات الروسية تنظم رحلات للمنتجعات المصرية خلال أسبوع

الجمعة، 23 أبريل 2021 02:48 م
وكالة تاس: الشركات الروسية تنظم رحلات للمنتجعات المصرية خلال أسبوع سياح ـ أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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نقلت وكالة تاس الروسية عن مايا لوميدزى، المديرة التنفيذية لجمعية منمى الرحلات السياحية الروسية إن المنظمين قد يطلقون رحلات طيران إلى المنتجعات المصرية فى غضون ما بين 7 إلى 14 يوما بعد استئناف الخدمة الجوية.

وأضاف لوميدزى فى تصريحات لوكالة تاس الروسية إن التاريخ لم يعلن بعد، لكن سيكون فى فترة ما بين 7 إلى 14 يوما.

وكان الكرملين قد أكد الاتفاق بين الرئيسان عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين على استئناف رحلات الطيران بين البلدين بشكل كامل يشمل منتجعات البحر الأحمر.  

وصرح المتحدث باسم الكرملين  ديمترى بيسكوف لوكالة تاس، نعم إننا نعد بيانا الآن، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم الجمهورية السفير بسام راضى استئناف الرحلات صباح اليوم بعد اتصال هاتفى بين الرئيسين السيسى وبوتين.

 وكان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الاتصال بين السيسى وبوتين تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.

 


 


روسيا

استئناف الطيران الروسى

الرحلات الروسية

المنتجعات المصرية

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