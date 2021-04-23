هزة أرضية بقوة 7 .3 درجة على مقياس ريختر تضرب شرق النمسا

فيينا أ ش أ

وقعت مساء اليوم هزة أرضية متوسطة جديدة فى ولاية النمسا السفلى شرق البلاد، وبلغت قوتها 7 .3 درجة على مقياس ريختر.

وقال بيان لمعهد الأرصاد الجوية والجيوديناميكية النمساوي، اليوم الجمعة ، إن مركز الزلزال فى منطقة (نيونكيرشن) فى ولاية النمسا السفلى، كما تم الشعور بالهزة فى عدة مناطق مجاورة.

وأشار البيان إلى أن الهزة لم تسفر إلا عن خسائر محدودة عبارة عن تشققات فى الأبنية.

يذكر أنه فى الآونة الأخيرة وقعت عدة زلازل فى نفس المنطقة كان آخرها، مساء الثلاثاء الماضي، وشعر السكان بالهزات فى مناطق وولايات مثل العاصمة فيينا وهولابرون وبورغنلاند وسالزبورغ.